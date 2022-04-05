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«Ливерпуль» сыграет с «Бенфикой» без Келлехера

05 Апреля 2022 • 15:42 Комментировать
Бенфика
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Ливерпуль
7.80 4.70 1.40
Через 5 ч. 45 мин.

«Ливерпуль» сыграет с «Бенфикой» без второго вратаря Каомхина Келлехера, сообщает Liverpool Echo.

«Ливерпуль» прибыл в Португалию, но, похоже, среди них не было 23-летнего ирландского вратаря Каоимхина Келлехера, который стал настоящим открытием в кубковых соревнованиях в этом сезоне. Предполагается, что запасным голкипером команды станет испанец Адриан.

Ранее, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в его команде нет травмированных игроков.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Ливерпулем» состоится во вторник, 5 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Каомхин Келлехер
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БЕНФИКА ЛИВЕРПУЛЬ
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