«Ливерпуль» сыграет с «Бенфикой» без Келлехера

«Ливерпуль» сыграет с «Бенфикой» без второго вратаря Каомхина Келлехера, сообщает Liverpool Echo.

«Ливерпуль» прибыл в Португалию, но, похоже, среди них не было 23-летнего ирландского вратаря Каоимхина Келлехера, который стал настоящим открытием в кубковых соревнованиях в этом сезоне. Предполагается, что запасным голкипером команды станет испанец Адриан.

Ранее, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в его команде нет травмированных игроков.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Ливерпулем» состоится во вторник, 5 марта.