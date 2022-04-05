Полузащитник «Бенфики»: Мы уважаем, но совсем не боимся «Ливерпуль»

Марокканский полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего поединка в Лиге чемпионов с английским «Ливерпулем».

Таарабт сказал, что лиссабонская команда очень уважает, но совсем не боится мерсисайдцев. Адель отметил, что футболисты «Бенфики» прекрасно знают о сильных сторонах «Ливерпуля», но в составе «орлов» есть прекрасные форварды, которые чуть ли не в одиночку могут решить исход встречи.

Напомним, что первый четвертьфинальный поединок между «Бенфикой» и «Ливерпулем» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.