Тевес раскритиковал «ПСЖ» за ситуацию с Месси

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес высказался по поводу ситуации Лионеля Месси в «ПСЖ».

Напомним, что недавно клуб отстранил Месси на две недели из-за самовольной поездки в Саудовскую Аравию. Аргентинец вернулся к тренировкам раньше после публичных извинений.

«Если бы я был чемпионом мира и должен был извиниться за поездку в свой выходной, я бы вернулся в Росарио и остался бы там пить мате. Это они должны были бы извиняться передо мной!

Но Месси ставит клуб превыше всего, и перед ним можно только снять шляпу. А клуб о нём не заботится», - сказал Тевес TyC Sports.