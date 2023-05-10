Моуринью попросил руководство «ПСЖ» подписать Амрабата

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью озвучил руководству «ПСЖ» своего кандидата на усиление команды. По информации от журналиста Санти Ауны, если португалец получит назначение в Париж, в первую очередь он хотел бы провернуть трансфер полузащитника Софьяна Амрабата из «Фиорентины».

У «ПСЖ» есть всё для оформления сделки, но проблема пока заключается в том, что сам Амрабат твёрдо намерен перейти в «Барселону». В то же время у каталонского клуба пока нет средств на этот трансфер.

«ПСЖ» пока не определился с приоритетным кандидатом на замену Кристофу Галтье, который с большой долей вероятности будет уволен с поста главного тренера в конце сезона. Моуринью является одним из вариантов для руководства.