Невилл: «Неймар в «Ньюкасле»? Эдди Хау не нужен цирк в раздевалке»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл призвал «Ньюкасл» отказаться от трансфера нападающего «ПСЖ» Неймара. Напомним, ранее ходили слухи о желании «сорок» приобрести бразильца.

«Неймар – прекрасный игрок, но я думаю, что главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау сразу столкнётся с цирком в раздевалке. Это сейчас ни к чему. Клуб находится в фазе строительства, причём фундамент уже заложен», – приводит слова Невилла Chronicle Live.

«Ньюкасл» сейчас идёт на третьем месте в Английской премьер-лиге и имеет хорошие шансы на квалификацию в Лигу чемпионов. Это лишь второй сезон команды при владельцах из Саудовской Аравии.