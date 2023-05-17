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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лифт» - «Аяччо» впервые в своей истории вылетел из Лиги 1 сразу после подъема в неё

17 Мая 2023 • 17:58 Комментировать
ПСЖ
5:0
Аяччо
окончен

В чемпионате Франции определился еще один неудачник, и, по забавному совпадению, после «Анже» это другая команда с названием на букву «А» - «Аяччо». Роковой для островитян оказалась встреча с «ПСЖ» - раздосадованный последними неудачами гранд отправил в ворота аутсайдера пять мячей.

Таким образом, за три тура до конца чемпионата «Аяччо» отстал на десять очков от ближайшего конкурента и уже не сможет спастись. «Аяччо» четырежды в своей истории вылетал из Лиги 1, это было в сезонах 1972/1973, 2005/2006 и 2013/2014, но впервые это случилось с клубом сразу после выхода в высшую лигу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аяччо
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