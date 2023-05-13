«ПСЖ» отправил «Аяччо» в Лигу 2, забив 5 мячей

За три тура до завершения чемпионата Франции «ПСЖ» сделал мощный шаг к завоеванию очередного титула. В матче с аутсайдерами из «Аяччо» столичная команда забила пять мячей. В середине первого тайма Фабиан Руис зарядил в девятку. Вскоре Ашраф Хакими добил мяч после выстрела Килиана Мбаппе и сэйва голкипера. Сразу после перерыва Хакими доставил мяч в линию атаки, и Мбаппе со второй попытки направил мяч в сетку. Килиан быстро оформил дубль после того, как Серхио Рамос бросил мяч на ход форварду, а защитник в борьбе только помог ему получить шанс на удар - гол. На 73-й минуте Маркиньос простреливал к воротам, и от ноги Мохамеда Юссуфа мяч закатился в сетку.

«ПСЖ» на шесть очков опережает ближайшего конкурента, а вот «Аяччо» вслед за «Анже» вылетает в Лигу 2.