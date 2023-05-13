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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» отправил «Аяччо» в Лигу 2, забив 5 мячей

13 Мая 2023 • 23:50 Комментировать
ПСЖ
5:0
Аяччо
окончен

За три тура до завершения чемпионата Франции «ПСЖ» сделал мощный шаг к завоеванию очередного титула. В матче с аутсайдерами из «Аяччо» столичная команда забила пять мячей. В середине первого тайма Фабиан Руис зарядил в девятку. Вскоре Ашраф Хакими добил мяч после выстрела Килиана Мбаппе и сэйва голкипера.  Сразу после перерыва Хакими доставил мяч в линию атаки, и Мбаппе со второй попытки направил мяч в сетку. Килиан быстро оформил дубль после того, как  Серхио Рамос бросил мяч на ход форварду, а защитник в борьбе только помог ему получить шанс на удар - гол. На 73-й минуте Маркиньос простреливал к воротам, и от ноги Мохамеда Юссуфа мяч закатился в сетку.

«ПСЖ» на шесть очков опережает ближайшего конкурента, а вот «Аяччо» вслед за «Анже» вылетает в Лигу 2.

Протокол игры  
ПСЖ5:0Аяччо
(1:0) Фабиан Руис22'  
(2:0) Хакими Ашраф33'  
(3:0) Мбаппе Килиан47'  
(4:0) Мбаппе Килиан54'  
(5:0) Юссуф Мохамед73'  
Доннарумма ДжанлуиджиМаркиньос Маркос  78'Рамос СерхиоДанилу Перейра 70' (Битшиабу Эль-Шадай ( 70') Хакими Ашраф  77'Бернат Хуан 83' (Заир-Эмери Уоррен ( 83') Верратти Марко 64' (Витинья II ( 64') Фабиан Руис 64' (Саншеш Ренату ( 64') Месси ЛионельЭкитике Уго 83' (Солер Карлос ( 83') Мбаппе Килиан
Запасные: Рико СерхиоНхага СерифГарби ИсмаэльХусни Илиес
Соллакаро Франсуа-ЖозефЮссуф МохамедАвинель СедрикВидаль КлеманДиалло Исмаэль 71' (Альфонс Микаэль ( 71') Маршетти Венсан  78'Мангани Тома  80'Кутадьер Матьё 63' (Шегра Иван ( 63') Баррето Микаэль 83' (Шаброль Флорьян ( 83') Эль-Идрисси Мунем 64' (Нури Рияд ( 64') Спадануда Кевин 63' (Сумано Мусса ( 63')
Запасные: Леруа БенжаменХелифа АнтониБелайли ЮсефТуре БенМайембо Фернан
13 мая. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Аяччо ПСЖ
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