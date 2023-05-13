Председатель «Аль-Хиляля» высказался о возможном подписании Месси

Председатель «Аль-Хиляля» Фахд бин Нафель рассказал, что думает о возможном приходе в клуб Лионеля Месси.

Форвард «ПСЖ» может сменить клуб уже в июле – его нынешний контракт с парижанами по-прежнему не продлён. «Аль-Хиляль», выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, считается одним из главных претендентов на 35-летнюю суперзвезду.

«Месси? Не спрашивайте меня об этом, я ничего не скажу. Каким бы звёздным ни был игрок, он должен знать, что «Аль-Хиляль» – большой клуб. Наша цель – усиление состава. Один игрок никогда не должен быть важнее всей команды», – цитируют испанские СМИ председателя саудовского клуба.