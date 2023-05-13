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Чемпионат Франции. Лига 1

Председатель «Аль-Хиляля» высказался о возможном подписании Месси

13 Мая 2023 • 20:28 Комментировать
ПСЖ
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Аяччо
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Председатель «Аль-Хиляля» Фахд бин Нафель рассказал, что думает о возможном приходе в клуб Лионеля Месси.

Форвард «ПСЖ» может сменить клуб уже в июле – его нынешний контракт с парижанами по-прежнему не продлён. «Аль-Хиляль», выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, считается одним из главных претендентов на 35-летнюю суперзвезду.

«Месси? Не спрашивайте меня об этом, я ничего не скажу. Каким бы звёздным ни был игрок, он должен знать, что «Аль-Хиляль» – большой клуб. Наша цель – усиление состава. Один игрок никогда не должен быть важнее всей команды», – цитируют испанские СМИ председателя саудовского клуба.

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Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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