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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» снял санкции с Месси после извинений

08 Мая 2023 • 15:48 Комментировать
ПСЖ
...
Аяччо
13.05 22:00

Лионель Месси недавно был отстранён от команды на две недели за самовольную поездку в Саудовскую Аравию. В понедельник же «ПСЖ» объявил о том, что Месси снова начал тренироваться.

По данным L’Equipe, «ПСЖ» снял санкции с Месси – двухнедельное отстранение по итогу сократилось вдвое. Отмечается, что этому решению клуба поспособствовали публичные извинения со стороны 35-летнего футболиста.

Таким образом, Месси может сыграть в ближайшем матче «ПСЖ» против «Аяччо». Он пройдёт в субботу, 13 мая.

На текущий момент «ПСЖ» лидирует в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

Месси пока не принял решение о будущем

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Лионель Месси ПСЖ
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ПСЖ АЯЧЧО
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