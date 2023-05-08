«ПСЖ» снял санкции с Месси после извинений

Лионель Месси недавно был отстранён от команды на две недели за самовольную поездку в Саудовскую Аравию. В понедельник же «ПСЖ» объявил о том, что Месси снова начал тренироваться.

По данным L’Equipe, «ПСЖ» снял санкции с Месси – двухнедельное отстранение по итогу сократилось вдвое. Отмечается, что этому решению клуба поспособствовали публичные извинения со стороны 35-летнего футболиста.

Таким образом, Месси может сыграть в ближайшем матче «ПСЖ» против «Аяччо». Он пройдёт в субботу, 13 мая.

На текущий момент «ПСЖ» лидирует в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

Месси пока не принял решение о будущем