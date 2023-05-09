Неймар хочет продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий «ПСЖ» Неймар определился с тем, где хочет продолжить карьеру. Об этом сообщает инсайдер UOL Бруно Андраде. Напомним, игрок перешёл в парижский клуб в 2017 году.

По информации источника, парижане хотят продать бразильца. Они сообщили ему об этом открыто, чтобы облегчить трансфер. Бразильская звезда впервые согласилась с предложением руководства клуба и рассматривает вариант с переездом из Парижа. Английская премьер-лига рассматривается им как предпочтительное направление для продолжения карьеры.

В текущем сезоне атакующий футболист провёл за французский топ-клуб 20 матчей в национальном первенстве. В них он отметился 13 голами и 11 результативными передачами.