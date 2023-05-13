Мбаппе – второй француз в современной истории, четырежды достигший отметки в 25 голов в Лиге 1

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе продолжает переписывать историю французского футбола.

24-летний футболист поразил ворота «Аяччо» на 47-й минуте, отметив свой 25-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. По данным Opta, Мбаппе – лишь второй за всю современную историю француз, которому удалось забить 25 и более голов за сезон в Лиге 1 четыре раза за карьеру. Ранее это достижение покорилось Таде Сизовски, пик которого пришёлся на 50-е годы прошлого века.

До текущего сезона Килиан Мбаппе забивал от 25 голов в чемпионате в кампаниях 2018/19, 2020/21 и 2021/22.

Текстовая трансляция матча «ПСЖ» – «Аяччо» представлена на сайте LiveResult.ru.