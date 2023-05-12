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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта хочет возглавить «ПСЖ» – он считает, что готов к работе в клубе

12 Мая 2023 • 01:44 Комментировать
ПСЖ
...
Аяччо
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13.05 22:00

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта хотел бы попробовать силы в «Пари Сен-Жермен».

Парижский гранд ищет замену Кристофу Галтье на следующий сезон, и Мотта фигурирует в числе основных кандидатов. По заявлениям L’Equipe, сам 40-летний специалист считает, что готов взяться за столь непростую работу – он мечтает о назначении в «ПСЖ». Впрочем, как отмечается, кандидатуру Мотты может не поддержать советник клуба Луиш Кампуш, а некоторые представители руководства хотели бы видеть во главе команды более именитого наставника.

Тьяго Мотта выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2018 год, а также успел поработать тренером в юношеской команде парижан. Его контракт с «Болоньей» рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья ПСЖ Тьяго Мотта Кристоф Галтье Луиш Кампуш
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