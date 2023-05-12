Мотта хочет возглавить «ПСЖ» – он считает, что готов к работе в клубе

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта хотел бы попробовать силы в «Пари Сен-Жермен».

Парижский гранд ищет замену Кристофу Галтье на следующий сезон, и Мотта фигурирует в числе основных кандидатов. По заявлениям L’Equipe, сам 40-летний специалист считает, что готов взяться за столь непростую работу – он мечтает о назначении в «ПСЖ». Впрочем, как отмечается, кандидатуру Мотты может не поддержать советник клуба Луиш Кампуш, а некоторые представители руководства хотели бы видеть во главе команды более именитого наставника.

Тьяго Мотта выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2018 год, а также успел поработать тренером в юношеской команде парижан. Его контракт с «Болоньей» рассчитан до 2024 года.