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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, сколько «Аль-Хиляль» готов платить Верратти слухи

11 Мая 2023 • 20:25 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Аль-Вахда Мекка
Через 0 ч. -49 мин.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

О возможном уходе итальянца в СМИ сообщили несколькими днями ранее. Одним из главных претендентов на 30-летнего футболиста считается именно «Аль-Хиляль», готовый предложить игроку очень солидную зарплату – около 60 млн евро в год, докладывает журналист Абделла Булма. Гранд чемпионата Саудовской Аравии также претендуют на ряд других известных игроков, включая Лионеля Месси.

Марко Верратти защищает цвета «ПСЖ» с 2012 года. В конце декабря прошлого года он подписал с клубом новое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2025/26.

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ПСЖ Марко Верратти аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД АЛЬ-ВАХДА МЕККА
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