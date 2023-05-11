Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

О возможном уходе итальянца в СМИ сообщили несколькими днями ранее. Одним из главных претендентов на 30-летнего футболиста считается именно «Аль-Хиляль», готовый предложить игроку очень солидную зарплату – около 60 млн евро в год, докладывает журналист Абделла Булма. Гранд чемпионата Саудовской Аравии также претендуют на ряд других известных игроков, включая Лионеля Месси.

Марко Верратти защищает цвета «ПСЖ» с 2012 года. В конце декабря прошлого года он подписал с клубом новое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2025/26.