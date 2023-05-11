Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» готовит 70 миллионов евро на трансфер Диаби

11 Мая 2023 • 12:55 Комментировать
Штутгарт
...
Байер Л
13.05 16:30

Французский «ПСЖ» хочет вернуть своего воспитанника Мусса Диаби из леверкузенского «Байера». По информации от инсайдера Саймона Колллингза, парижане готовы выложить 70 миллионов евро за молодого вингера.

Диаби также интересен лондонскому «Арсеналу», который поборется с «ПСЖ» за трансфер футболиста в ближайшее межсезонье. Сам Мусса ранее говорил, что не против вернуть в Париж.

Диаби в этом розыгрыше Бундеслиги отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Ранее ходили слухи, что если мадридский «Реал» сможет выручить хорошие деньги на продажах, клуб тоже попытается переманить к себе француза этим летом.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСЖ Мусса Диаби трансферы футбола - лето 2023 Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШТУТГАРТ БАЙЕР Л
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
12:55 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готовит 70 миллионов евро на трансфер Диаби
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Спортинга»
11:58 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ интересуются нападающим «Лиона» Дембеле
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может купить звёздного бразильского нападающего
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не видит в Гюндогане замену Бускетсу, немец будет играть выше
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял решение по Ковачичу
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на немецкого вратаря
10:48 · Англия. Премьер-лига
Венгер дал совет Кейну по карьере в «Тоттенхэме»
10:42 · Англия. Премьер-лига
Президент «Атлетико» Сересо: «Я не знаю, что произойдёт с Фелишем летом»
10:24 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Неймар в «Ньюкасле»? Эдди Хау не нужен цирк в раздевалке»
10:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пока не контактировал с Амрабатом насчёт летнего трансфера
10:14 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли: «Я всегда равнялся на Роналду»
09:59 · Англия. Премьер-лига
Райт: «На месте Лукаку я бы хотел вернуться в «Челси» и заткнуть хейтеров»
07:35 · Англия. Премьер-лига
Льорис может сменить АПЛ на лигу, где играет Роналду
10 Мая
23:55 · Англия. Чемпионшип
Валерьен Исмаэль возглавил «Уотфорд» официально
Все новости
Рекомендуем