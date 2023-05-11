«ПСЖ» готовит 70 миллионов евро на трансфер Диаби

Французский «ПСЖ» хочет вернуть своего воспитанника Мусса Диаби из леверкузенского «Байера». По информации от инсайдера Саймона Колллингза, парижане готовы выложить 70 миллионов евро за молодого вингера.

Диаби также интересен лондонскому «Арсеналу», который поборется с «ПСЖ» за трансфер футболиста в ближайшее межсезонье. Сам Мусса ранее говорил, что не против вернуть в Париж.

Диаби в этом розыгрыше Бундеслиги отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Ранее ходили слухи, что если мадридский «Реал» сможет выручить хорошие деньги на продажах, клуб тоже попытается переманить к себе француза этим летом.