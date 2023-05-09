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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси обратился к зрителям с речью после получения премии Laureus

09 Мая 2023 • 07:31 Комментировать
ПСЖ
...
Аяччо
13.05 22:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Мессии после вручения премии Laureus, которую считают футбольным аналогом кинематографической награды «Оскар» поделился эмоциями после вручения статуэтки. Отметим, что в голосовании он обошёл своего одноклубника Килиана Мбаппе и нескольких спортсменов, выступающих в других дисциплинах.

«В этом году мне посчастливилось осуществить свою великую мечту - стать чемпионом мира. Это стоило мне многого, почти всей моей карьеры. Я прошёл через всё: много радостей с «Барселоной» и много печалей с национальной командой, но я никогда не останавливался. Это стало для меня уроком», - цитирует Месси La Republica.

Напомним, Месси стал чемпионом мира в 2022 году. В финале он вместе с партнёрами по сборной в напряжённом борьбе в серии пенальти одолел национальную команду Франции, в составе которой выступал Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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