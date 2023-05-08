Витинья — о матче с «Труа»: «Мы должны были победить»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о победе над «Труа» (3:1) в матче 34-го тура французской Лиги 1. Португалец отметился вторым голом своей команды в этой встрече.
По словам Витиньи, эта победа очень важна для «ПСЖ», так как она приблизила команду к чемпионскому титулу.
«Мы знаем, что такие матчи сложны — мы играли против хорошо организованной команды. Но мы забили, создавали моменты, и самое главное, что победили. Мы должны были победить, чтобы стать чемпионами. Титул ещё не завоеван. Сосредоточимся на следующей игре», — цитирует Витинью L'Equipe.
После 34 туров чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Ланс» на шесть очков. До конца турнира командам осталось провести по четыре встречи.
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