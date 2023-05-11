Выбор без выбора: Кому достанется «Золотой мяч»

Близится к завершению текущий клубный сезон, по итогам которого будет вручён «Золотой мяч». Претендентов на трофей сразу несколько. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о фаворитах.

Уже несколько лет «Золотой мяч» вручается не по итогам календарного года, а за европейский сезон. Таким образом, главный персональный трофей синхронизирован с расписанием турниров, что выглядит логичным. Теперь именно успешное выступление в той же Лиге чемпионов имеет более высокое значение. С другой стороны, именно текущий «Золотой мяч» будет необычным, так как чемпионат мира был посреди сезона.

Пожалуй, именно мундиаль пока выглядит ключевым фактором в определении главного фаворита на завоевание «Золотого мяча». Лионель Месси действительно был тем человеком, который едва ли не в одиночку привёл аргентинцев к успеху на чемпионате мира. Давно на мундиалях не бывало, чтобы вклад одного игрока в итоговую победу был бы так велик. Даже неудачное выступление «ПСЖ» в Лиге чемпионов едва ли может как-то испортить впечатление от сезона Месси.

Тем не менее есть ряд футболистов, которые стараются опередить Месси в борьбе за трофей. Из них выделяется прежде всего Эрлинг Холанн. Норвежец демонстрирует сумасшедшую статистику по забитым голам и бьёт всевозможные рекорды в Англии. «Манчестер Сити» летит к очередному чемпионству и борется за победу в Лиге чемпионов. Правда, пока непонятно, смогут ли «горожане» даже добраться до решающего матча. Да и сам Холанн должен в решающих матчах себя показывать ярче – первый полуфинал с «Реалом» ему не удался.

В этом смысле, кажется, даже одноклубник Холанна выглядит сейчас мощнее. Кевин де Брёйне, провалив чемпионат мира, набрал отличную форму в месте с «Манчестер Сити» и сейчас стал настоящим лидером команды, которая как раз переламывает ситуацию в Английской премьер-лиге и стремится к успеху в Лиге чемпионов. Огромное количество голов Холанна – это отличный показатель. Однако сейчас именно де Брёйне в большей степени выглядит игроком, от которого зависит результат команды.

У соперника «Манчестер Сити» по полуфиналу Лиги чемпионов есть свой претендент на «Золотой мяч». Винисиус в этом году стремительно вырос в топ-игрока. Если в прошлом сезоне бразилец казался помощником Карима Бензема, который был абсолютным королем, то теперь именно он сам стал примой «сливочных». При этом Винисиус продолжает прогрессировать и раскрываться с новых сторон. В той же игре с «горожанами» бразилец вдруг показал, что умеет акцентированно бить издали. Однако главное – именно Винисиус сейчас безусловный лидер «Реала». Если мадридцы выиграют Лигу чемпионов, то именно он, вероятно, и будет главным претендентом на индивидуальный приз из стана «сливочных».

Интересно, что из двух команд, которые претендуют на победу в Лиге чемпионов, не видно футболистов, способных получить «Золотой мяч». Даже если «Милан» или «Интер» завоюют главный еврокубок, невозможно себе представить, чтобы Рафаэл Леау или Лаутаро Мартинес могли претендовать на эту награду.

Очевидно, что в этом году «Золотой мяч» не получит и Килиан Мбаппе. Француз провёл отличный чемпионат мира, но всё же его не выиграл, оставшись в тени Месси. Добавим к этому неудачный сезон «ПСЖ» на континентальной арене. Придётся Мбаппе ещё больше стараться, чтобы взять этот приз.

Других претендентов вроде бы не осталось. Успехов просто во внутренних чемпионатах точно не хватит для «Золотого мяча». В любом случае всё идёт к тому, что именно Месси вновь завоюет индивидуальный приз.

Роман Андреев

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