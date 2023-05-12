Авантюра, которая завершится громким провалом или грандиозным триумфом: Чего ждать от Моуринью в «ПСЖ»

По данным прессы, новым главным тренером «ПСЖ» станет Жозе Моуринью. Португалец возвращается в топ-клуб. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет перспективах этого союза.

Жозе Моуринью был одним из лучших тренеров нулевых и первой части 10-х годов. К португальцу можно было относиться по-разному, но он давал результат. Моуринью привёл «Порту» к победе в Лиге чемпионов, и с тех пор никто не сумел завоевать главный еврокубок с более слабой командой. Потом португалец построил «Челси», который выиграл первый чемпионат в эпоху Абрамовича. Затем был «Интер» с победой в Лиге чемпионов. Хорошая, но не слишком яркая по трофеям работа в «Реале» и ещё одно чемпионство с «Челси». С «МЮ» был успех в Лиге Европы, но уже тогда Моуринью не выглядел топ-тренером. «Красные дьяволы» действовали бледно. После этого случился провал в «Тоттенхэме», а с 2021-го португалец возглавляет «Рому». При всём уважении к римлянам это уже не просто не топ-клуб, но он даже далек от высшего общества.

Казалось, что «Рома» – это уже шаг Моуринью к закату карьеры. Однако португалец пытается всеми силами вернуться на топ-уровень. В прошлом году римляне выиграли Лигу конференций, а в этом борются за победу уже в Лиге Европы, а также изо всех сил пытаются запрыгнуть в топ-4 в Серии А, чтобы вернуть команду в Лигу чемпионов. И вот теперь Моуринью может не просто оказаться в главном еврокубке, но и получить команду, которая претендует на победу. По данным СМИ, его назначение в «ПСЖ» весьма вероятно.

На самом деле союз этот выглядит интригующим, но совсем непонятно, чего от него ждать. Хотя «Рома» действительно прогрессирует с точки зрения результатов, надо признать, что игру римлян яркой назвать никак нельзя. Из всех претендентов на топ-4 в Серии А подопечные португальца забили меньше всех – всего 45 голов. У следующих по этому показателю «Ювентуса» и «Лацио» – по 52 мяча. Более того, «Удинезе» и «Фиорентина» из середины таблицы отличились столько же раз, что и «Рома».

«Рома» идеально подошла Моуринью под ту трансформацию, которая случилась с ним в последние годы. Португалец стал предпочитать играть от обороны на контратаках, и со столичной командой это дало результат. «Рома» не может в открытом футболе конкурировать в Серии А, так как не обладает таким подбором игроков, как у других коллективов.

Представить «ПСЖ», играющим на контратаках, довольно сложно. Во Франции все соперники выходят против парижан вторым номером. Конечно, «ПСЖ» может начать выигрывать со счётом 1:0, но едва ли этого ждёт от клуба руководство. С другой стороны, тактика Моуринью может стать успешной в Лиге чемпионов. Дело в том, что «ПСЖ» в последние годы откровенно не хватало баланса в середине поля. Команда представляла собой атакующее трио и набор игроков в обороне. Ставка португальца на крепкую защиту и исполнительское мастерство в нападении может как раз принести успех.

Учитывая, что Лионель Месси, по всей видимости, уходит из «ПСЖ», а также может уехать Неймар, то Моуринью, скорее всего, получит возможность перестроить игру, заточив её под Мбаппе. Если португалец насытит оборону, благо с финансами парижан можно будет найти сильных исполнителей, то команда реально может стать крайне неудобным соперником.

«ПСЖ» в последние годы неизменно вылетает в 1/8 финала Лиги чемпионов. В этой ситуации владельцы клуба наверняка мечтают уже просто о победе в турнире, не сильно заботясь о том, как она будет достигнута.

С другой стороны, риск понятен. Моуринью может превратить «ПСЖ» в безумно скучную команду. В конце концов «МЮ» даже с их финансами был серой командой, которая в той же Лиге чемпионов ничего не показывала и также довольно быстро вылетала. Более того, игра парижан на контратаках может выйти боком и в Лиге 1. Если «ПСЖ» не будет атаковать, то у соперников будет больше шансов выстоять и сохранить ничью. Легко представить ситуацию, как команда под руководством Моуринью и в Лиге чемпионов провалится, и в чемпионате выступит неудачно.

В общем, Моуринью с «ПСЖ» может как добиться успеха, так и провалиться. При этом точно не стоит ждать от парижан под руководством португальца какой-то яркой игры.

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Роман Андреев