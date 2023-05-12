Месси должен сыграть с «Аяччо»

Судя по клубному видео «ПСЖ», форвард Лионель Месси тренируется с командой в преддверии матча Лиги 1 против «Аяччо». Вероятно, звёздный аргентинец сможет сыграть в субботу вечером.

Как известно, Месси недавно отстраняли от команды на две недели за самовольную поездку в Саудовскую Аравию. В понедельник «ПСЖ» сообщил о том, что Лионель вернулся к тренировкам. Правда, было непонятно, допустят ли аргентинца к ближайшему матчу. Судя по всему, 35-летний нападающий выйдет на поле.

Матч «ПСЖ» - «Аяччо» стартует 13 мая в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая второй «Ланс» на шесть очков.