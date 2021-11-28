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Чемпионат Франции. 1 лига

Ассистентский хет-трик Месси помог «ПСЖ» дожать аутсайдера

28 Ноября 2021 • 16:58 Комментировать (5)
Сент-Этьен
1:3
ПСЖ
окончен

В 15-м туре звёздный «ПСЖ» играл в гостях против аутсайдеров из «Сент-Этьена». Хозяева едва не выиграли первый тайм после гола Дениса Буанга. Удаление Тимоти Колодзейчака на 45-й минуте спутало карты «Сент-Этьена», и он тут же пропустил от Маркиньоса. «ПСЖ» был в 11 минутах от сенсации, но все же Анхель ди Мария в концовке забил победный мяч, а Маркиньос оформил дубль. Все три голевые передачи на счету Лионеля Месси.

Перевес «ПСЖ» над вторым местом вырос до 14 очков.

Протокол игры  
Сент-Этьен 1:3 ПСЖ
(1:0) Буанга Денис 23'    
    45' Маркиньос Маркос (1:1)
    79' Ди Мария Анхель (1:2)
    90' Маркиньос Маркос (1:3)
Грин Этьен Сиссоко Альфа   18'   46' (Юссуф Зейду (   46') Наде Микаэль Колодзейчак Тимоти   45' Трауко Мигель Будебуз Риад   32'   72' (Гурна-Дуат Люка (   72') Камара Махди   35' Буанга Денис Аушиш Адиль   46' (Мукуди Ароль (   46') Масон Иван   87' (Крассо Жан-Филипп (   87') Хазри Вахби
Запасные: Диуссе Ассан Соу Саиду Рамирес Игнасио Фалл Бубакар
Доннарумма Джанлуиджи Хакими Ашраф Маркиньос Маркос Рамос Серхио Бернат Хуан   33' Данилу Перейра Гуэйе Идрисса   75' (Паредес Леандро (   75') Ди Мария Анхель Месси Лионель Неймар   88' (Эбимбе Эрик (   88') Мбаппе Килиан
Запасные: Керер Тило Рико Серхио Рафинья Алькантара Симонс Хави Кимпембе Преснел Мендеш Нуну Дагба Колин
28 ноября. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сент-Этьен ПСЖ
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Khakimov Renat
28 Ноября 2021 в 19:00
Видно, что Месси начинает находить себя в игре и осваиваться, в прошлой игре ассист, в этой 3 ассиста. Сезон он часто начинает смазано, главное чтобы травм не было. Неймару выздоровления скорейшего. Серега отлично сыграл
Castilla
28 Ноября 2021 в 17:41
Артуры на ЕФ это как признак бестолочи
ARTUR
28 Ноября 2021 в 17:15
Может уже проснуться и Месси в частности , именно вот этого и жду от его игры , организации , этого не хватало ему в Барсе , а вот организовать ,вывести игрока на гол вот истинное предназначение игрока со знаком качества , а забить там уже смогут и холанды и бейлы и криштианы ,оно конечно в большинстве случаев петь диферамбы именно тем кто забил ))
Artur_one
28 Ноября 2021 в 17:11
К вопросу о влияние на игру. Это пример, что нап может не показывать фантастические податели по забитым в некоторые сезоны, но прекрасно работать на команду делая ассисты, тем самым влиять на результаты команды. 318 ассистов. Не знаю кто может сравниться с Месси из напов этим показателем.
Артур Измаилов
28 Ноября 2021 в 17:11
распиаренный днарь опять без гола)))
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окончен Сент-Этьен 1:3 ПСЖ
окончен Лорьян 0:2 Ренн
окончен Монако 1:1 Страсбург
окончен Реймс 1:0 Клермон
окончен Бордо 1:2 Брест
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