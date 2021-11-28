Ассистентский хет-трик Месси помог «ПСЖ» дожать аутсайдера

В 15-м туре звёздный «ПСЖ» играл в гостях против аутсайдеров из «Сент-Этьена». Хозяева едва не выиграли первый тайм после гола Дениса Буанга. Удаление Тимоти Колодзейчака на 45-й минуте спутало карты «Сент-Этьена», и он тут же пропустил от Маркиньоса. «ПСЖ» был в 11 минутах от сенсации, но все же Анхель ди Мария в концовке забил победный мяч, а Маркиньос оформил дубль. Все три голевые передачи на счету Лионеля Месси.

Перевес «ПСЖ» над вторым местом вырос до 14 очков.