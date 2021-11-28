Ассистентский хет-трик Месси помог «ПСЖ» дожать аутсайдера

В 15-м туре звёздный «ПСЖ» играл в гостях против аутсайдеров из «Сент-Этьена». Хозяева едва не выиграли первый тайм после гола Дениса Буанга. Удаление Тимоти Колодзейчака на 45-й минуте спутало карты «Сент-Этьена», и он тут же пропустил от Маркиньоса. «ПСЖ» был в 11 минутах от сенсации, но все же Анхель ди Мария в концовке забил победный мяч, а Маркиньос оформил дубль. Все три голевые передачи на счету Лионеля Месси.
Перевес «ПСЖ» над вторым местом вырос до 14 очков.
Протокол игры
|Сент-Этьен
|1:3
|ПСЖ
|(1:0) Буанга Денис 23'
|45' Маркиньос Маркос (1:1)
|79' Ди Мария Анхель (1:2)
|90' Маркиньос Маркос (1:3)
Грин Этьен • Сиссоко Альфа 18' 46' ( Юссуф Зейду ( 46') • Наде Микаэль • Колодзейчак Тимоти • 45'Трауко Мигель • Будебуз Риад 32' 72' ( Гурна-Дуат Люка ( 72') • Камара Махди • 35'Буанга Денис • Аушиш Адиль 46' ( Мукуди Ароль ( 46') • Масон Иван 87' ( Крассо Жан-Филипп ( 87') • Хазри Вахби
Запасные: Диуссе Ассан • Соу Саиду • Рамирес Игнасио • Фалл Бубакар
Доннарумма Джанлуиджи • Хакими Ашраф • Маркиньос Маркос • Рамос Серхио • Бернат Хуан • 33'Данилу Перейра • Гуэйе Идрисса 75' ( Паредес Леандро ( 75') • Ди Мария Анхель • Месси Лионель • Неймар 88' ( Эбимбе Эрик ( 88') • Мбаппе Килиан
Запасные: Керер Тило • Рико Серхио • Рафинья Алькантара • Симонс Хави • Кимпембе Преснел • Мендеш Нуну • Дагба Колин
28 ноября. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).