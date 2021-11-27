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Почеттино назвал всех игроков «ПСЖ» фаворитами на «Золотой мяч» - ранее он отмечал только Месси

27 Ноября 2021 • 17:45 Комментировать
Сент-Этьен
...
ПСЖ
8.80 5.50 1.32
Через 19 ч. 28 мин.

Накануне вручения «Золотого мяча» касательно возможных фаворитов высказался главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист в эфире RMC Sport отказался выделять кого-то одного, заявив, что получить награду заслуживают все представленные в финальном списке игроки его команды – Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар и Джанлуиджи Доннарумма.

Примечательно, что местные СМИ вспоминают высказывания тренера неделями ранее. Тогда он назвал главным кандидатом на победу в голосовании Месси, после чего у него случился неприятный разговор с Мбаппе и Неймаром. Футболисты были недовольны, что наставник не упомянул их фамилий в том самом интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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