Почеттино назвал всех игроков «ПСЖ» фаворитами на «Золотой мяч» - ранее он отмечал только Месси

Накануне вручения «Золотого мяча» касательно возможных фаворитов высказался главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист в эфире RMC Sport отказался выделять кого-то одного, заявив, что получить награду заслуживают все представленные в финальном списке игроки его команды – Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар и Джанлуиджи Доннарумма.

Примечательно, что местные СМИ вспоминают высказывания тренера неделями ранее. Тогда он назвал главным кандидатом на победу в голосовании Месси, после чего у него случился неприятный разговор с Мбаппе и Неймаром. Футболисты были недовольны, что наставник не упомянул их фамилий в том самом интервью.