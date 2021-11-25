Сегодня, 25-го ноября, СМИ активно сообщали детали переговоров между Зинедином Зиданом и руководством «ПСЖ». Согласно предварительным данным, стороны практически договорились о сотрудничестве со следующего сезона.

Но оказалось, что неразрешенным остался еще один аспект, который тревожит французского специалиста. Дело в том, что Зидан хотел бы иметь в Париже свободу действий, а не подчиняться спортивному директору Леонардо, уверяет Foot Mercato.

К слову, именно этот факт стал причиной недовольства и нынешнего наставника команды Маурисио Почеттино. Таким образом, «ПСЖ» вынужден принять условия бывшего тренера «Реала», чтобы окончательно уладить все детали трудоустройства.