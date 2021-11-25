Анри поделился своим прогнозом на победителя «Золотого мяча»

Уже в следующий понедельник, 29-го ноября, пройдет церемония награждения «Золотого мяча», на которой станет известен лучший футболист мира по итогам 2021 года.

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри поделился своими прогнозами. Он считает, что награда, скорее всего, достанется звездному форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Думаю, победителем в номинации станет именно Месси. Наверное, за него проголосуют, потому что он наконец-то что-то выиграл для Аргентины, став триумфатором Копа Америка», - поделился Анри в студии CBS Sports.

Примечательно, что своими фаворитами эксперт считает соотечественников Карима Бензему и Нголо Канте.