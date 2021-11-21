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У Почеттино натянутые отношения с руководством «ПСЖ» - он хочет находиться в клубе, где у него будет больше полномочий

21 Ноября 2021 • 23:40 Комментировать
Сент-Этьен
...
ПСЖ
28.11 15:00

Как только появились слухи о возможном приглашении Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед» летом следующего года, начала всплывать информация о натянутых отношениях аргентинского специалиста с руководством «ПСЖ».

Как свидетельствует портал Goal, между Почеттино и спортивным директором парижского клуба Леонардо не раз возникали разногласия. Причина этому – желание наставника контролировать больше процессов. Согласно источнику, ему не нравится, что он не имеет никакого влияния на важные решения французской команды.

Более того, отмечаются хорошие связи Почеттино с Алексом Фергюсоном, который не раз лестно отзывался о нем в различных интервью еще во время работы специалиста в «Тоттенхэме».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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