Насри: «Зидан – хороший тренер, ему даже удалось убедить Роналду иногда отдыхать»

Бывший футболист сборной Франции и «Арсенала» Самир Насри заявил, что считает Зинедина Зидана хорошим специалистом. По его словам, именно такой тренер нужен нынешнему «ПСЖ».

«Если человек статуса Зидана будет указывать Неймару и Килиану Мбаппе, что делать на футбольном поле, то они его будут слушать. У него за спиной невероятная карьера, что выстроило его репутацию. Он умеет находить подход к игрокам. Вспомните, ведь именно Зинедин стал первым, кто сумел убедить Криштиану Роналду хотя бы иногда отдыхать», - рассказал Насри в разговоре с журналистами Le Parisien.

Напомним, что в последние дни ходят слухи о возможной смене главного тренера в «ПСЖ» на фоне якобы желания Маурисио Почеттино возглавить «Манчестер Юнайтед», которому сам Зидан ранее отказал.