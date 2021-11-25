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Насри: «Зидан – хороший тренер, ему даже удалось убедить Роналду иногда отдыхать»

25 Ноября 2021 • 00:41 Комментировать
Сент-Этьен
...
ПСЖ
9.00 5.40 1.32
28.11 15:00

Бывший футболист сборной Франции и «Арсенала» Самир Насри заявил, что считает Зинедина Зидана хорошим специалистом. По его словам, именно такой тренер нужен нынешнему «ПСЖ».

«Если человек статуса Зидана будет указывать Неймару и Килиану Мбаппе, что делать на футбольном поле, то они его будут слушать. У него за спиной невероятная карьера, что выстроило его репутацию. Он умеет находить подход к игрокам. Вспомните, ведь именно Зинедин стал первым, кто сумел убедить Криштиану Роналду хотя бы иногда отдыхать», - рассказал Насри в разговоре с журналистами Le Parisien.

Напомним, что в последние дни ходят слухи о возможной смене главного тренера в «ПСЖ» на фоне якобы желания Маурисио Почеттино возглавить «Манчестер Юнайтед», которому сам Зидан ранее отказал.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Самир Насри ПСЖ Зинедин Зидан
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