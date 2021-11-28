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Чемпионат Франции. 1 лига

​Рамос: «Для меня Месси всегда был одним из лучших»

28 Ноября 2021 • 16:13 Комментировать
Сент-Этьен
1:1
ПСЖ
9.00 5.80 1.30
2-й тайм

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался по поводу своего одноклубника Лионеля Месси. Минувшим летом Рамос и Месси перебрались в парижский клуб в статусе свободных агентов. Ранее испанец и аргентинец были капитанами «Реала» и «Барселоны» и принципиальными соперниками.

«Для меня Месси всегда был одним из лучших футболистов в мире, если не лучшим. То, что сейчас он выступает за нас, - очень ценно», - высказался Рамос. Слова защитника на своих страницах приводит Mundo Deportivo со ссылкой на видео Amazon Prime.

Ранее Лионель Месси делился ощущениями от нахождения в одной команде с Серхио Рамосом.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Рамос
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