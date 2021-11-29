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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» узнал неутешительный вердикт по травме Неймара

29 Ноября 2021 • 09:40 Комментировать (1)
Сент-Этьен
1:3
ПСЖ
окончен

«ПСЖ» надолго лишился своего ведущего нападающего Неймара. Звездный футболист получил повреждение по ходу вчерашнего поединка чемпионата Франции против «Сент-Этьена».

Как стало известно журналистам RMC Sport, у форварда диагностировали растяжение связок. Из-за травмы Неймар будет вынужден провести в лазарете примерно полтора месяца.

Напомним, что поединок завершился победой парижского гранда со счетом 3:1. В этом матче тремя голевым передачами отметился аргентинец Лионель Месси.

В текущем сезоне чемпионата Франции Неймар провел десять поединков, отметившись тремя забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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Комментарии (1)
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Cruyff
29 Ноября 2021 в 10:12
это в его стиле танцующий клоун и ныряльщик
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