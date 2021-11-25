Судя по всему, слухи о переговорах между руководством «ПСЖ» и Зинедином Зиданом оказались правдой. Однако, стороны обсуждали не возможное назначение французского специалиста на должность главного тренера команды уже сейчас, а потенциальное сотрудничество со следующего сезона.

Такой информацией на своих страницах поделилось местное издание Le Parisien. Согласно источнику, Зидан сразу сообщил «ПСЖ», что не намерен приходить в клуб в разгар чемпионата.

Также отмечается, что парижане всерьез настроены заключить договор с тренером летом 2022 года. При этом, ранее близкое окружение Зидана неоднократно заявляло о его желании возглавить сборную Франции после мундиаля в Катаре.