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Чемпионат Франции. 1 лига

​Неймара унесли с поля на носилках после травмы

28 Ноября 2021 • 16:56 Комментировать
Сент-Этьен
1:3
ПСЖ
окончен

Нападающий «ПСЖ» Неймар может надолго угодить в лазарет. В концовке воскресного матча Лиги 1 против «Сент-Этьена» звёздный бразилец получил травму. Неймара унесли с поля на носилках. Судя по всему, речь идёт о повреждении голеностопа.

После игры Маурисио Почеттино наверняка расскажет о состоянии Неймара, но точный диагноз и сроки восстановления едва ли будут известны, пока нападающий не пройдёт медицинское обследование.

Отметим, что «ПСЖ» добился волевой победы над «Сент-Этьеном» на выезде со счётом 3:1. Голы за лидера французской Лиги 1 забили Маркиньос (дубль) и Анхель ди Мария.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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