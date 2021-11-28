​Неймара унесли с поля на носилках после травмы

Нападающий «ПСЖ» Неймар может надолго угодить в лазарет. В концовке воскресного матча Лиги 1 против «Сент-Этьена» звёздный бразилец получил травму. Неймара унесли с поля на носилках. Судя по всему, речь идёт о повреждении голеностопа.

После игры Маурисио Почеттино наверняка расскажет о состоянии Неймара, но точный диагноз и сроки восстановления едва ли будут известны, пока нападающий не пройдёт медицинское обследование.

Отметим, что «ПСЖ» добился волевой победы над «Сент-Этьеном» на выезде со счётом 3:1. Голы за лидера французской Лиги 1 забили Маркиньос (дубль) и Анхель ди Мария.