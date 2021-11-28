«Здесь интересный проект»: Почеттино снова ответил на слухи об уходе из «ПСЖ»

Несмотря на недавно появившуюся информацию о желании главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино покинуть Париж, сам аргентинский специалист в очередной раз опровергает какие-либо слухи. Данный вопрос был затронут и на пресс-конференции после победного матча с «Сэнт-Этьеном».

«Все эти разговоры – неотъемлемая часть футбола. Тут есть свои плюсы и свои минусы, но лично мне на них все равно. Я – поклонник фактов. На данный момент я со своими помощниками работаю над очень интересным проектом. Это все, что могу сказать», - заявил Почеттино.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном назначении аргентинца в «Манчестер Юнайтед» следующим летом.