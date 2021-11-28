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Чемпионат Франции. 1 лига

«Здесь интересный проект»: Почеттино снова ответил на слухи об уходе из «ПСЖ»

28 Ноября 2021 • 19:49 Комментировать
Сент-Этьен
1:3
ПСЖ
окончен

Несмотря на недавно появившуюся информацию о желании главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино покинуть Париж, сам аргентинский специалист в очередной раз опровергает какие-либо слухи. Данный вопрос был затронут и на пресс-конференции после победного матча с «Сэнт-Этьеном».

«Все эти разговоры – неотъемлемая часть футбола. Тут есть свои плюсы и свои минусы, но лично мне на них все равно. Я – поклонник фактов. На данный момент я со своими помощниками работаю над очень интересным проектом. Это все, что могу сказать», - заявил Почеттино.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном назначении аргентинца в «Манчестер Юнайтед» следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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