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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе по-прежнему считает переход в «Реал» своей приоритетной целью

24 Ноября 2021 • 21:30 Комментировать
Сент-Этьен
...
ПСЖ
9.00 5.40 1.32
28.11 15:00

Недавно появилась информация, что слухи о возможной смене главного тренера в «ПСЖ» могут повлиять на решение Килиана Мбаппе, который наметился в мадридский «Реал». Различные источники сообщали, что возможность поработать под руководством Зинедина Зидена, которого сватают в клуб, привлекает его больше, чем переезд в Испанию.

Однако, журналисты авторитетного издания Marca оперативно опубликовали опровержение подобного расклада событий. По их данным, Мбаппе до сих пор считает переход в «Реал» своей приоритетной целью, а кандидатура наставника парижской команды никаким образом не беспокоит футболиста.

Также отмечается, что уже 1-го января мадридцы вступят с форвардом в переговоры. «ПСЖ» в свою очередь готовит для Мбаппе улучшенный контракт, не покидая надежд сохранить его в клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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