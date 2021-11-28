Неймар – о своей травме: «Я вернусь ещё сильнее»

Неприятный эпизод случился в матче французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Сент-Этьеном» - под конец поединка вингер парижан Неймар получил серьезную травму голеностопа после грубого подката от защитника соперника.

Поле бразилец покидал на носилках и в слезах. Спустя какое-то время футболист опубликовал в «Инстаграме» пост, где прокомментировал свое состояние.

«Я должен вылечиться. К сожалению, подобное случается в жизни любого спортсмена, никто не застрахован. Я должен собраться и поднять голову. Сделаю это и вернусь еще сильнее», - подписал публикацию Неймар, прикрепив фото того самого момента.

Пока неизвестно о степени полученного повреждения, но игрок наверняка вылетел на длительный срок.