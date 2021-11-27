В последние несколько дней появлялось немало различных слухов по поводу возможного ухода вингера Винисиуса Жуниора из «Реала». По предварительным данным, интерес к нему проявляли «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», изъявивших желание отдать мадридцам около 100 миллионов евро за футболиста.

Однако, сам бразилец отказался вступать в переговоры с возможными покупателями. Не убедило Винисиуса задуматься о смене клубной прописки и предложение парижской стороны, которая готова была поднять ему зарплату в пять раз – сейчас игрок зарабатывает три миллиона евро в год в Испании, а во Франции эта сумма могла достигнуть 16 миллионов, передает ABC.

Согласно источнику, один из новоиспеченных лидеров «Реала» в свою очередь намерен подписать новый контракт со «сливочным», по которому он будет получать восемь миллионов ежегодно.