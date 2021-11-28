Рамос поделился впечатлениями от дебюта в «ПСЖ»

«Свершилось» - спустя четыре месяца после своего трансфера защитник Серхио Рамос наконец-то принял участие в дебютном матче за «ПСЖ». Парижане обыграли «Сент-Этьен» на выезде (1:3), а испанец провел на поле все 90 минут.

В разговоре с пресс-службой клуба Рамос заявил, что он очень рад случившемуся. «Уникальное чувство. Особенный день, запомню его надолго. Для меня было важно помочь команде и отыграть полноценный поединок. Уверен, со временем еще лучше начну понимать своих новых партнеров и это сделает нас еще сильнее», - подытожил футболист свою речь.

Добавим, что Рамос перебрался в Лигу 1 на правах свободного агента, не сумев прошедшим летом договориться о новом контракте с мадридским «Реалом».