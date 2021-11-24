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Чемпионат Франции. 1 лига

Икарди готов был уйти из футбола в случае расставания с Вандой Нарой

24 Ноября 2021 • 22:17 Комментировать (3)
Сент-Этьен
...
ПСЖ
9.00 5.40 1.32
28.11 15:00

Несмотря на огромное количество различных слухов, звездная пара Мауро Икарди и Ванда Нара не разорвали свои отношения. Как оказалось, на это повлиял именно футболист, который ради этого готов был пожертвовать даже своей игровой карьерой.

Подобной информацией поделилась сама же супруга аргентинца. «Он сказал мне, что уйдет из футбола, если мы расстанемся. В итоге я поверила ему, он раскаялся, теперь мы опять доверяем друг другу», - приводит слова Ванды в своем «Твиттере» журналист Николо Скира.

Напомним, что ранее также стало известно о желании Икарди уйти из «ПСЖ» в другую, более спокойную команду, чтобы сменить обстановку и уделять больше времени семье.

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Евро-Футбол.Ру,
Мауро Икарди Ванда Нара
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
24 Ноября 2021 в 22:36
И че ??? Икарди даже как футболист уже мало кому интересен ,а уж про грязные трусы своих шмар и подавно..
Don sangre
24 Ноября 2021 в 22:30
Это мыльная опера а не личная жизнь. Впрочем пипл хавает и всё довольны....
Devito792@gmail.com
24 Ноября 2021 в 22:26
Какая-то дичь эта Ванда, что творит с пацаном.
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