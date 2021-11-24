Икарди готов был уйти из футбола в случае расставания с Вандой Нарой

Несмотря на огромное количество различных слухов, звездная пара Мауро Икарди и Ванда Нара не разорвали свои отношения. Как оказалось, на это повлиял именно футболист, который ради этого готов был пожертвовать даже своей игровой карьерой.

Подобной информацией поделилась сама же супруга аргентинца. «Он сказал мне, что уйдет из футбола, если мы расстанемся. В итоге я поверила ему, он раскаялся, теперь мы опять доверяем друг другу», - приводит слова Ванды в своем «Твиттере» журналист Николо Скира.

Напомним, что ранее также стало известно о желании Икарди уйти из «ПСЖ» в другую, более спокойную команду, чтобы сменить обстановку и уделять больше времени семье.