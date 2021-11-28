Почеттино прокомментировал выступление Месси в матче против «Сент-Этьена»

Матч против «Сент-Этьена» выдался для нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси невероятно удачным – аргентинец отдал три результативные передачи, наконец-то проведя хорошую игру во французском первенстве.

Наставник команды Маурисио Почеттино прокомментировал выступление своего подопечного, отметив его влияние на итоговой результат встречи.

«Повторюсь, Лео – выдающийся футболист. Его три ассиста сыграли ключевую роль. Голы тоже придут, я в этом уверен, нужно просто подождать. В целом, остался рад увиденным, но нельзя пропускать первыми. Этот момент мы будем разбирать», - сказал специалист в эфире RMC Sport.