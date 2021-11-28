Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 258 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино прокомментировал выступление Месси в матче против «Сент-Этьена»

28 Ноября 2021 • 17:59 Комментировать (1)
Сент-Этьен
1:3
ПСЖ
окончен

Матч против «Сент-Этьена» выдался для нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси невероятно удачным – аргентинец отдал три результативные передачи, наконец-то проведя хорошую игру во французском первенстве.

Наставник команды Маурисио Почеттино прокомментировал выступление своего подопечного, отметив его влияние на итоговой результат встречи.

«Повторюсь, Лео – выдающийся футболист. Его три ассиста сыграли ключевую роль. Голы тоже придут, я в этом уверен, нужно просто подождать. В целом, остался рад увиденным, но нельзя пропускать первыми. Этот момент мы будем разбирать», - сказал специалист в эфире RMC Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Id152079006
28 Ноября 2021 в 18:15
Придут голы, не придут голы... Какая разница? свой незаслуженный ЗМ карлик получит по-любому...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сент-Этьен 1:3 ПСЖ
окончен Лорьян 0:2 Ренн
окончен Монако 1:1 Страсбург
окончен Реймс 1:0 Клермон
окончен Бордо 1:2 Брест
Идет 6 минута Монпелье 0:0 Лион 4.5 4.4 1.69
28.11  22:45 Марсель ... Труа 1.51 4.6 6.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Ноября
18:58 · Франция. Лига 1
«Монако» с Головиным не смог обыграть «Страсбург»; «Ренн», «Реймс» и «Брест» победили
18:23 · Франция. Лига 1
Неймар – о своей травме: «Я вернусь ещё сильнее» 1
17:59 · Франция. Лига 1
Почеттино прокомментировал выступление Месси в матче против «Сент-Этьена» 1
16:58 · Франция. Лига 1
Ассистентский хет-трик Месси помог «ПСЖ» дожать аутсайдера 5
16:56 · Франция. Лига 1
​Неймара унесли с поля на носилках после травмы
16:33 · Франция. Лига 1
​«Монако» - «Страсбург» - 1:1 (закончен)
16:13 · Франция. Лига 1
​Рамос: «Для меня Месси всегда был одним из лучших»
14:30 · Франция. Лига 1
​«Сент-Этьен» - «ПСЖ» - 1:3 (завершён)
14:14 · Франция. Лига 1
​Долгожданный дебют Рамоса: защитник попал в основной состав «ПСЖ»
12:53 · Франция. Лига 1
​Эвра поздравил Месси с завоеванием седьмого «Золотого мяча» 10
09:19 · Франция. Лига 1
Серхио Рамос: «Могу играть ещё пять лет, если не будет травм»
00:58 · Франция. Лига 1
«Ницца» умудрилась проиграть худшей команде сезона
27 Ноября
21:10 · Англия. Премьер-лига
В «ПСЖ» согласились провести переговоры с «МЮ» по Почеттино в конце сезона
20:52 · Франция. Лига 1
«Лилль» не смог дожать «Нант»
20:34 · Франция. Лига 1
Главный тренер «Монако» Ковач сравнил Головина с Месси 2
Все новости
Рекомендуем