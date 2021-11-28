​Долгожданный дебют Рамоса: защитник попал в основной состав «ПСЖ»

Опытный защитник Серхио Рамос полностью восстановился после травмы и, наконец, готов к дебюту за «ПСЖ». Испанец попадал в заявку на матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», но тогда, четыре дня назад, просидел 90 минут в запасе. На игру же против «Сент-Этьена» в Лиге 1 Рамос попал в основной состав.

С первых минут рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино решил выпустить на поле таких футболистов: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Рамос, Бернат, Данило, Гуэйе, Месси, Неймар, ди Мария, Мбаппе.

Матч «Сент-Этьен» - «ПСЖ» начнётся в 15:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.