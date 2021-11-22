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Чемпионат Франции. 1 лига

У Неймара за последние 12 матчей больше желтых карточек, чем голов

22 Ноября 2021 • 21:44 Комментировать
Сент-Этьен
...
ПСЖ
28.11 15:00

Все никак в текущем сезоне на свой прежний уровень не может выйти один из лидеров «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар. Статистический портал Whoscored поделился занимательными данными, которые наглядно демонстрируют проблемы в игре вингера.

Оказывается, за последние 12 поединков за клуб и национальную команду футболист забил всего три гола. Это меньше, чем количество полученных им желтых карточек – четыре.

К слову, Неймара часто беспокоят микро-повреждения, которые мешают ему принимать участие во всех тренировочных занятиях парижского коллектива. Впрочем, «ПСЖ» даже в этом случае комфортно лидирует во внутреннем первенстве.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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