У Неймара за последние 12 матчей больше желтых карточек, чем голов

Все никак в текущем сезоне на свой прежний уровень не может выйти один из лидеров «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар. Статистический портал Whoscored поделился занимательными данными, которые наглядно демонстрируют проблемы в игре вингера.

Оказывается, за последние 12 поединков за клуб и национальную команду футболист забил всего три гола. Это меньше, чем количество полученных им желтых карточек – четыре.

К слову, Неймара часто беспокоят микро-повреждения, которые мешают ему принимать участие во всех тренировочных занятиях парижского коллектива. Впрочем, «ПСЖ» даже в этом случае комфортно лидирует во внутреннем первенстве.