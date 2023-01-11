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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» планирует трансферную ротацию защитников слухи

11 Января 2023 • 16:57 Комментировать
Альмерия
...
Атлетико М
15.01 18:15

Руководство мадридского «Атлетико» заинтересовано в ротации центральных защитников в период январского трансферного окна.

По информации журналиста Маттео Моретто, боссы «матрасников» продолжают обсуждение перехода турецкого защитника «Лестера» Чаглара Сеюнджю, в то время как с «Метрополитано» в другой английский клуб может отправиться Фелипе Аугусто. Речь идёт о «Вулверхэмптоне», об интересе которого к бразильцу известно с декабря прошлого года.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Фелипе лишь три игры в футболке «Атлетико», в то время как Сеюнджю провёл за «Лестер» такое же количество матчей в рамках всех состязаний.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Чаглар Сеюнджю Фелипе Аугусто Трансферы футбола - зима 2023
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АЛЬМЕРИЯ АТЛЕТИКО М
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