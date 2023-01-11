Руководство мадридского «Атлетико» заинтересовано в ротации центральных защитников в период январского трансферного окна.

По информации журналиста Маттео Моретто, боссы «матрасников» продолжают обсуждение перехода турецкого защитника «Лестера» Чаглара Сеюнджю, в то время как с «Метрополитано» в другой английский клуб может отправиться Фелипе Аугусто. Речь идёт о «Вулверхэмптоне», об интересе которого к бразильцу известно с декабря прошлого года.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Фелипе лишь три игры в футболке «Атлетико», в то время как Сеюнджю провёл за «Лестер» такое же количество матчей в рамках всех состязаний.