«Атлетико» пригрозил Куртуа убрать его табличку с аллеи славы

Отношения голкипера «Реала» Тибо Куртуа со своим бывшим клубом в лице мадридского «Атлетико» заметно испортились. По информации от Atletico Universe, недавно руководство «матрасников» позвонило бельгийцу с требованием извиниться за своё поведение и слова в адрес клуба. Иначе «Атлетико» уберёт табличку с именем бельгийца с аллеи славы.

Напомним, Куртуа выступал за команду Диего Симеоне с 2011 по 2014 год. Бельгиец выигрывал с командой чемпионат и кубок Испании, а также доходил до финала Лиги чемпионов, где «матрасники» как раз проиграли мадридскому «Реалу».

За «королевский клуб» Тибо выступает с лета 2018 года.