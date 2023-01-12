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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» пригрозил Куртуа убрать его табличку с аллеи славы

12 Января 2023 • 10:51 Комментировать
Альмерия
...
Атлетико М
15.01 18:15

Отношения голкипера «Реала» Тибо Куртуа со своим бывшим клубом в лице мадридского «Атлетико» заметно испортились. По информации от Atletico Universe, недавно руководство «матрасников» позвонило бельгийцу с требованием извиниться за своё поведение и слова в адрес клуба. Иначе «Атлетико» уберёт табличку с именем бельгийца с аллеи славы.

Напомним, Куртуа выступал за команду Диего Симеоне с 2011 по 2014 год. Бельгиец  выигрывал с командой чемпионат и кубок Испании, а также доходил до финала Лиги чемпионов, где «матрасники» как раз проиграли мадридскому «Реалу».

За «королевский клуб» Тибо выступает с лета 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Тибо Куртуа
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АЛЬМЕРИЯ АТЛЕТИКО М
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