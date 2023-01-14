Де Пауль останется в «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль не намерен покидать команду. По информации от журналиста Гастона Эдуля в социальных сетях, аргентинский хавбек в данный момент не выставлен на трансфер, как сообщалось ранее.

Тем не менее, если де Пауля захочет купить какой-то клуб, «матрасники» обязательно изучат предложение, но то же самое касается и большей части остального состава.

Напомним, де Пауль недавно выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины, будучи основным игроком команды Лионеля Скалони.

Сейчас на счету де Пауля один гол и результативная передача в 12 поединках чемпионата Испании. Ранее Родриго выступал в Италии за «Удинезе».