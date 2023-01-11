Лидер сборной Марокко Амрабат хочет перейти в испанский топ-клуб

Полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко Софьян Амрабат определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

В связи с грандиозным выступлением на чемпионате мира, где марокканцы дошли до полуфинала, Амрабат был связан с возможным переходом в различные клубы ведущих европейских чемпионатов, однако «Фиорентина» не намерена расставаться с 26-летним игроком в январе. Если верить Footmercato, сам хавбек, поразмыслив над своим будущим, выбрал предпочтительный вариант для дальнейшего карьерного роста – он хотел бы перебраться в мадридский «Атлетико».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Софьяна Амрабата в 25 млн евро.