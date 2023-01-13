Стало известно, почему Карраско не желает переходить в «Барселону» из «Атлетико»

Вингер мадридского «Атлетико» Янник Карраско вряд ли окажется в «Барселоне» в ближайшее время.

Ранее испанские СМИ сообщили, что каталонский клуб намерен включить 29-летнего бельгийца в сделку по Мемфису Депаю, который должен отправиться в обратном направлении. Согласно сведениям Relevo, Карраско не планирует переходить в «Барселону», поскольку не готов идти на сокращение зарплаты. Кроме того, «матрасники» не хотели бы расставаться с футболистом в январе.

В 23 матчах нынешней кампании Янник Карраско стал автором четырёх голов и двух результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 30 млн евро.