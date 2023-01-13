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«Барселона» хочет включить вингера «Атлетико» в сделку по Депаю

13 Января 2023 • 20:19 Комментировать
Альмерия
...
Атлетико М
15.01 18:15

Вингер мадридского «Атлетико» Янник Карраско интересен «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «матрасники» предлагали каталонцам Тома Лемара в обмен на Мемфиса Депая, однако последних такой вариант не устроил. По информации издания Sport, «Барселона» готова на обмен, но хотела бы получить вместо Депая другого футболиста – Янника Карраско, чьё будущее в мадридском клубе находится под вопросом.

29-летний бельгиец связан с «Атлетико» контрактом до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах команды Диего Симеоне, четырежды поразив чужие ворота и дважды ассистировав. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Карраско в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Мемфис Депай Янник Карраско Трансферы футбола - зима 2023
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АЛЬМЕРИЯ АТЛЕТИКО М
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