«Барселона» хочет включить вингера «Атлетико» в сделку по Депаю

Вингер мадридского «Атлетико» Янник Карраско интересен «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «матрасники» предлагали каталонцам Тома Лемара в обмен на Мемфиса Депая, однако последних такой вариант не устроил. По информации издания Sport, «Барселона» готова на обмен, но хотела бы получить вместо Депая другого футболиста – Янника Карраско, чьё будущее в мадридском клубе находится под вопросом.

29-летний бельгиец связан с «Атлетико» контрактом до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах команды Диего Симеоне, четырежды поразив чужие ворота и дважды ассистировав. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Карраско в 30 млн евро.