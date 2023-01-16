Симеоне: «Мы должны привести себя в порядок»

Мадридский «Атлетико» вновь не сумел победить в матче испанского чемпионата, на сей раз неудача бывших чемпионов Испании поджидала в игре со скромной «Альмерией» - команда Диего Симеоне сыграла с ней вничью. Аргентинский специалист прокомментировал не самый удачный результат, он заявил, что команда срочно должна привести себя в порядок.

- Мы должны привести себя в порядок. Единственный способ побеждать - это играть так, как в первые 25 минут. Во втором тайме у нас было несколько хороших моментов, но их вратарь показал отличную игру, - цитирует слова Симоне TMW.