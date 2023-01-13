«Атлетико» предлагает «Барселоне» своего игрока в обмен на Депая

Мадридский «Атлетико» предложил «Барселоне» услуги своего футболиста в обмен на нападающего Мемфиса Депая. Как сообщает журналист Херард Ромеро, «матрасники» готовы отдать «сине-гранатовым» полузащитника Тома Лемара.

У Депая остаётся полгода до истечения контракта с «Барселоной». Что касается Лемара, его контракт с «Атлетико» тоже заканчивается в конце сезона. Таким образом, «матрасники» хотят провернуть с «сине-гранатовыми» взаимовыгодную сделку.

Ранее сообщалось, что Депай открыт к переходу в мадридский «Атлетико». В нынешнем сезоне на счету нидерландца один гол в чемпионате Испании.