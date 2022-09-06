Алаба рассказал за какой клуб болел в детстве - и это удивительный выбор

Австрийский защитник Давид Алаба сделал блистательную карьеру в таких клубах, как мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария», однако в детстве он поддерживал совсем другую команду.

Как оказалось, защитник мадридского «Реала» почему-то болел за турецкий «Галатасарай».

- Да, я симпатизирую «Галатасараю». В детстве я играл в футбол на одном из полей Вены. Там у меня были турецкие друзья, я общался с ними, и как-то заинтересовался турецким футболом. А выбор сделал в пользу «Галатасарая», хотя они рассказывали мне и про другие клубы, как «Фенербахче» и «Бешикташ», - цитирует Алабу издание Goal.