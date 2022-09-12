«Реал» выдал лучший старт в Ла Лиге за 13 лет

Мадридский «Реал» удачно стартовал в новом сезоне Ла Лиги. Подопечные Карло Анчелотти одержали пять побед подряд. Это лучшее начало сезона для «королевского» клуба за последние 13 лет, сообщает в социальных сетях журналист Педро Мартин.

В последнем поединке мадридский гранд на «Сантьяго Бернабеу» встречался с «Мальоркой» и отпраздновал разгромную победу со счетом 4:1.

В шестом туре «Реал» на выезде сыграет против другого столичного клуба – «Атлетико». Встреча состоится в воскресенье, 18 сентября.

По итогам пяти туров команда Анчелотти со 100-процентным показателем лидирует в таблице Ла Лиги.