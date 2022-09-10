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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти рассказал, в каком случае даёт футболистам отдых

 
10 Сентября 2022 • 16:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
1 1.25 X 5.90 2 11.00
Через 21 ч. 4 мин.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти, чья команда выиграла все шесть матчей текущего сезона, высказался о том, в каком случае он даёт своим футболистам отдых.

«Если мои глаза видят, что футболист устал, и статистические данные говорят то же самое, футболист отдыхает. Но если мои глаза видят, что футболист в порядке, а статистические данные говорят, что футболист устал, мой футболист играет», - высказался Анчелотти. Слова итальянца в социальных сетях приводит журналист Мигель Анхель Диас.

В воскресенье, 11 сентября, «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Мальорки».  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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РЕАЛ МАДРИД МАЛЬОРКА
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11.09  15:00 Реал Мадрид ... Мальорка 1.25 5.90 11.00
11.09  17:15 Эльче ... Атлетик Б 4.20 3.50 1.90
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