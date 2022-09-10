​Анчелотти рассказал, в каком случае даёт футболистам отдых

Наставник «Реала» Карло Анчелотти, чья команда выиграла все шесть матчей текущего сезона, высказался о том, в каком случае он даёт своим футболистам отдых.

«Если мои глаза видят, что футболист устал, и статистические данные говорят то же самое, футболист отдыхает. Но если мои глаза видят, что футболист в порядке, а статистические данные говорят, что футболист устал, мой футболист играет», - высказался Анчелотти. Слова итальянца в социальных сетях приводит журналист Мигель Анхель Диас.

В воскресенье, 11 сентября, «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Мальорки».