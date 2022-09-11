​Винисиус продлил забивную серию до 5 матчей

В воскресенье «Реал» добился волевой, но при этом крупной победы над «Мальоркой» в чемпионате Испании - 4:1. Автором одного из голов мадридской команды стал бразильский нападающий Винисиус Жуниор. Он продлил свою забивную серию до пяти матчей.

В рамках этой серии Винисиус забивал по одному голу «Сельте», «Эспаньолу», «Бетису», «Селтику» и «Мальорке».

Отметим, что «Реал» выиграл все семь официальных матчей сезона 2022/2023. Теперь команда Карло Анчелотти будет готовиться к игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Команды сыграют в среду, 14 сентября.