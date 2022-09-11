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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Винисиус продлил забивную серию до 5 матчей

 
11 Сентября 2022 • 17:07 Комментировать
Реал Мадрид
4:1
Мальорка
окончен

В воскресенье «Реал» добился волевой, но при этом крупной победы над «Мальоркой» в чемпионате Испании - 4:1. Автором одного из голов мадридской команды стал бразильский нападающий Винисиус Жуниор. Он продлил свою забивную серию до пяти матчей.

В рамках этой серии Винисиус забивал по одному голу «Сельте», «Эспаньолу», «Бетису», «Селтику» и «Мальорке».

Отметим, что «Реал» выиграл все семь официальных матчей сезона 2022/2023. Теперь команда Карло Анчелотти будет готовиться к игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Команды сыграют в среду, 14 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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окончен Реал Мадрид 4:1 Мальорка 1.27 5.90 11.00
Идет 45 минута Эльче 0:4 Атлетик Б 4.80 3.65 1.77
11.09  19:30 Хетафе ... Реал Сосьедад 4.20 3.15 2.05
11.09  22:00 Бетис ... Вильярреал 2.90 3.40 2.45
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Сегодня, 11 Сентября
17:07 · Испания. Ла Лига
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